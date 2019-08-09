130 сел в Тамбовской области получили доступ в интернет
В 2019 году социальный доступ в интернет получили 130 населенных пунктов Тамбовской области. Для этого было протянуто 700 километров волоконно-оптических линий связи. В ближайшее время интернет появится еще в 23 малых населенных пунктах региона.
Всего в рамках программы устранения цифрового неравенства с 2015 года проложено 1362 км оптики, в 221 населенном пункте установлены и мачты с передатчиками Wi-Fi. Так интернет становится доступным даже жителям удаленных сел, где живет 250-500 человек.
- Продолжение проекта по устранению цифрового неравенства позволит покрыть качественной телекоммуникационной связью не только города региона, но даже отдаленные и малочисленные села. В конечном счете, все это трансформируется в улучшение доступности для населения государственных и муниципальных услуг, которые предоставляются в электронном виде, - отмечают в администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU