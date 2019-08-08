2019-08-08T17:02:52+03:00
Спорт

Тамбовская дзюдоистка стала третьей на спартакиаде в Череповце

Ульяна Ряшенцева представила на соревнованиях сборную ЦФО
Марина Поповцева
Поделиться:
Воспитанница ДЮСШ № 8 показала достойную борьбуВоспитанница ДЮСШ № 8 показала достойную борьбуФото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области
Изменить размер текста:

Тамбовская спортсменка Ульяна Ряшенцева из ДЮСШ № 8 представляла сборную ЦФО в финале IX летней Спартакиады учащихся России по дзюдо. Соревнования проходили в Череповце Вологодской области. Всего на турнир съехалось 136 дзюдоистов 14-16 лет.

Как рассказали в управлении по физической культуре и спорту Тамбовской области, в весовой категории до 40 кг воспитанница Сергея Кувалдина показала достойную борьбу и заняла 3 место.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные с банковских карт на кассах в торговых точках в удаленных и малонаселенных пунктах
Тамбовские полицейские раскрыли кражу
В Тамбовской области грибами отравились уже 39 человек
В Тамбове на Мичуринской запретят стоянку
В Тамбовской области разыскивают пожилую женщину
В Тамбове пройдёт выставка автомобилей
В Тамбовской области выявили 44 нарушения продажи молочной продукции
Тамбовчане могут задать вопрос Министру просвещения
Жителя Тамбовской области задержали за кражу банковской карты
В Тамбове пройдет фестиваль «Добрая суббота»
В Тамбовской области грибник нашел в лесу скелет человека
В Тамбовской области отловщики жестоко обращались с животными
Жителя Тамбовской области посадили на 3,5 года за приобретение и хранение наркотиков
59-летний тамбовчанин устроил стрельбу из обреза в ответ на сделанное замечание
Две тамбовчанки стали жертвами мошенников
На тамбовской трассе насмерть сбили престарелого пешехода
Тамбовские сотрудники ДПС обнаружили контрафакт
В Тамбовской области появится свой «Артек»
В Тамбове начали проверку по факту схода цистерны с бензином с рельс
Тамбовские онкологи применяют новый метод лечения меланомы
Тамбовский депутат против торговли алкоголем на вынос в жилых домах
Тамбовчанина поймали на взятке сотруднику МЧС
В Тамбове задержали дачного воришку