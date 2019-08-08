Тамбовская дзюдоистка стала третьей на спартакиаде в Череповце
Ульяна Ряшенцева представила на соревнованиях сборную ЦФО
Воспитанница ДЮСШ № 8 показала достойную борьбуФото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области
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Тамбовская спортсменка Ульяна Ряшенцева из ДЮСШ № 8 представляла сборную ЦФО в финале IX летней Спартакиады учащихся России по дзюдо. Соревнования проходили в Череповце Вологодской области. Всего на турнир съехалось 136 дзюдоистов 14-16 лет.
Как рассказали в управлении по физической культуре и спорту Тамбовской области, в весовой категории до 40 кг воспитанница Сергея Кувалдина показала достойную борьбу и заняла 3 место.
ИСТОЧНИК KP.RU