Тамбовская дзюдоистка стала третьей на спартакиаде в Череповце

СЕГОДНЯ 17:02 2019-08-08T17:02:52+03:00

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Тамбовская спортсменка Ульяна Ряшенцева из ДЮСШ № 8 представляла сборную ЦФО в финале IX летней Спартакиады учащихся России по дзюдо. Соревнования проходили в Череповце Вологодской области. Всего на турнир съехалось 136 дзюдоистов 14-16 лет.

Как рассказали в управлении по физической культуре и спорту Тамбовской области, в весовой категории до 40 кг воспитанница Сергея Кувалдина показала достойную борьбу и заняла 3 место.

ИСТОЧНИК KP.RU