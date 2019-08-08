2019-08-08T16:32:30+03:00
Общество

В Тамбове на Мичуринской запретят стоянку

Соответствующие знаки установят в течение 20 дней
Марина Поповцева
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На улице Мичуринской в Тамбове между бульваром Энтузиастов до улицей Шлихтера установят дорожные знаки - 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца».

По информации городской администрации это необходимо, чтобы обеспечить пропускную способность и выполнить работы по санитарному содержанию дороги-дублера. Знаки появятся в течение 20 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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