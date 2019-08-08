В Тамбове пройдёт выставка автомобилей
Автолюбителям предложит прицениться к десяткам авто разных марок
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10 августа у памятника Зое Космодемьянской состоится выставка автомобилей. В экспозиции будет представлено более 20 машин различных марок.
Посетители смогут не только как следует рассмотреть их, но и сравнить цены, а также получить консультации по приобретению автомобиля у специалистов. Как сообщили в администрации Тамбовской области, выставка будет работать с 10 до 16 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU