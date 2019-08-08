В Тамбовской области отловщики жестоко обращались с животными

СЕГОДНЯ 13:01 2019-08-08T13:01:13+03:00

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Уваровская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об ответственном обращении с животными.

По закону жесткое обращение с бродячими собаками и кошками, которое может привести к их гибели или увечью, недопустимо. Это касается также использования лекарственных средств и технических приспособлений.

Тем не менее, проверка установила, что специализированная организация, которая производила регулирование численности бездомных животных в Уварово, этот закон нарушала. Специалисты компании применяли пневмоустройство с "летающим" шприцем, заполненным препаратом для бескровного умерщвления животных. При этом никаких документов и обоснований к умерщвлению животных представлено не было.

- Кроме того, в актах отлова безнадзорных животных, в период с сентября 2018 года по настоящее время, отсутствуют сведения о причине гибели животных, не представлены документы о проведении утилизации трупов животных или их передачи для утилизации, - сообщают в региональной прокуратуре. - Информирование населения о планируемых мероприятиях по отлову безнадзорных животных посредством сети "Интернет", СМИ и другими способами надлежащим образом не осуществлялось.

Прокуратура потребовала у главы Уварово устранить выявленные нарушения. Представление находится в стадии рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU