Жителя Тамбовской области посадили на 3,5 года за приобретение и хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-08T13:02:29+03:00

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Моршанский районный суд вынес приговор 26-летнему местному жителю. Мужчину обвинили в приобретении и хранении наркотических средств в значительном размере.

- По делу установлено, что ранее судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, обвиняемый, в феврале 2019 года для личного потребления приобрел в Моршанске у неустановленного лица наркотическое средство в виде порошкообразного вещества массой 0,21, что является значительным размером, которое спрятал под стельку надетого на него кроссовка, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

В тот же день мужчину задержали моршанские полицейские. В отделе полиции приобретенный наркотик был изъят.

Суд назначил молодому человеку наказание в виде 1 года лишения свободы, а с учетом предыдущего условного осуждения он получил 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU