2019-08-07T17:59:27+03:00
Общество

Тамбовские онкологи применяют новый метод лечения меланомы

Врачи с успехом опробовали новое оборудование
Марина Поповцева
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В Тамбовском областном онкологическом диспансере получили новое современное оборудование. Радиоизотопный датчик позволил с успехом опробовать новый вид операции. Новая методика позволит улучшить функциональные результаты и уменьшить процент осложнений при лечении пациентов с диагнозом меланома кожи.

Всего в соответствии с утвержденным Минздравом РФ планом переоснащения в 2019 году онкодиспансеру было выделено 244,6 млн рублей на закупку современного медицинского оборудования.

- Ранее областной онкодиспансер получил высокотехнологичные эндовидеоскопические комплексы для абдоминальных и торокальных операций. В настоящее время завершен монтаж операционного стереомикроскопа и проведено обучение персонала работе на новом оборудовании, которое планируется широко использовать для выполнения высокотехнологичных микрохирургических операций у пациентов с новообразованиями, что значительно улучшит качество лечения, - рассказали в администрации Тамбовской области.

Кроме того, до 2024 года в Тамбовской области запланировано открытие 6 центров амбулаторной онкологической помощи и строительство современного онкологического диспансера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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