2019-08-07T13:29:12+03:00
Происшествия

В Тамбовской области в аварии пострадали трое

Сворачивая с трассы, иномарка столкнулась с отечественным авто
Марина Поповцева
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Неаккуратный поворот привел к аварииНеаккуратный поворот привел к аварииФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На 116-м километре автодороги «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский-Коростелево» 68-летний водитель «Шевроле Лачетти» столкнулся на повороте с автомобилем «Лада Приора».

В региональном УВМД рассказали, что в аварии пострадали трое: сам водитель иномарки, его 64-летний пассажир и 58-летний пассажир «Лады».

ИСТОЧНИК KP.RU

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