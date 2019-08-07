В Тамбовской области в аварии пострадали трое
Сворачивая с трассы, иномарка столкнулась с отечественным авто
Неаккуратный поворот привел к аварииФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На 116-м километре автодороги «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский-Коростелево» 68-летний водитель «Шевроле Лачетти» столкнулся на повороте с автомобилем «Лада Приора».
В региональном УВМД рассказали, что в аварии пострадали трое: сам водитель иномарки, его 64-летний пассажир и 58-летний пассажир «Лады».
ИСТОЧНИК KP.RU