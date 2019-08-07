2019-08-07T12:45:35+03:00
Происшествия

Тамбовчанина осудили за оскорбление полицейских

Мужчине назначили исправительные работы и штраф
Ксения АЛЕШИНА
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В Токаревском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 37-летнего жителя Тамбова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.319 УК РФ «Публичное оскорбление представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей».

Установлено, что в один из апрельских дней текущего года тамбовчанин, будучи пьяным, находился в общежитии местной птицефабрики, где на замечания со стороны контролера, разразился в его адрес нецензурной бранью.

Прибывшие на вызов полицейские потребовали от хулигана пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. В ответ на это мужчина стал публично оскорблять стражей порядка, что продолжил делать и в медицинском учреждении, куда он был доставлен.

- С учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области. - Он также привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей за совершение мелкого хулиганства в общежитии (ч.1 ст.20.1 КоАП РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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