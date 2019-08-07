В Тамбове «Лада» столкнулась с мотоциклистом
В аварии пострадал водитель мотоцикла и его пассажирка
Пострадавших в ДТП пришлось госпитализироватьФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбове 44-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» на перекрестке улицы Рылеева и бульвара Энтузиастов неудачно повернул и столкнулся с мотоциклом «SUZUKI».
В УМВД по Тамбовской области сообщают, что в результате ДТП 33-летний водитель мотоцикла и его 34-летняя пассажирка на «скорой помощи» были доставлены в больницу имени Архиепископа Луки.
ИСТОЧНИК KP.RU