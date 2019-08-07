На тамбовском «Агро ралли - 2019» проведут тест-драйв сельхозмашин
8 августа село Рахманино Петровского района соберет сельхозпроизводителей из Тамбовской и ряда соседних областей. На «Агро ралли – 2019» участникам предложат испытать специализированные машины на тест-драйве. А также продемонстрируют возможности современной посевной и почвообрабатывающей техники, техники для защиты растений.
- Организаторы мероприятия – производители сельхозтехники - расскажут аграриям о секретах эффективного выращивания таких перспективных для нашего региона культур, как кукурузы, сои, подсолнечника. Эксперты поделятся навыками в подготовке почвы и бережного сбора урожая, - сообщают в администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU