2019-08-07T11:01:09+03:00
Общество

На тамбовском «Агро ралли - 2019» проведут тест-драйв сельхозмашин

Аграрии из нескольких областей познакомятся с новейшей техникой
Марина Поповцева
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Современная техника - залог успеха сельхозпредприятияСовременная техника - залог успеха сельхозпредприятияФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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8 августа село Рахманино Петровского района соберет сельхозпроизводителей из Тамбовской и ряда соседних областей. На «Агро ралли – 2019» участникам предложат испытать специализированные машины на тест-драйве. А также продемонстрируют возможности современной посевной и почвообрабатывающей техники, техники для защиты растений.

- Организаторы мероприятия – производители сельхозтехники - расскажут аграриям о секретах эффективного выращивания таких перспективных для нашего региона культур, как кукурузы, сои, подсолнечника. Эксперты поделятся навыками в подготовке почвы и бережного сбора урожая, - сообщают в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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