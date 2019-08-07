На тамбовском «Агро ралли - 2019» проведут тест-драйв сельхозмашин

СЕГОДНЯ 11:01 2019-08-07T11:01:09+03:00

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8 августа село Рахманино Петровского района соберет сельхозпроизводителей из Тамбовской и ряда соседних областей. На «Агро ралли – 2019» участникам предложат испытать специализированные машины на тест-драйве. А также продемонстрируют возможности современной посевной и почвообрабатывающей техники, техники для защиты растений.

- Организаторы мероприятия – производители сельхозтехники - расскажут аграриям о секретах эффективного выращивания таких перспективных для нашего региона культур, как кукурузы, сои, подсолнечника. Эксперты поделятся навыками в подготовке почвы и бережного сбора урожая, - сообщают в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU