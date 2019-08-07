2019-08-07T10:02:20+03:00
Экономика

Тамбовская область вошла в топ-5 по производству мяса

По итогам первого полугодия 2019 года регион на 5 месте
Марина Поповцева
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Тамбовская область в первом полугодии 2019 года произвела 251,5 тысячи тонн мяса во всех категориях хозяйств. Это пятый результат в России.

- По прогнозам, в этом году в регионе во всех категориях хозяйств планируется произвести мяса не меньше уровня прошлого года (более 550 тысяч тонн). А за счет введения в строй новых мощностей, в ближайшие годы область планирует значительно увеличить производственные показатели, - рассказали в Администрации Тамбовской области.

В регионе продолжается строительство третьей очереди производства Группы компаний «Русагро». Новые свинокомплексы будут иметь мощность 65 тысяч тонн свинины в живом весе в год. Выпуск продукции запланирован на 2019 год, а в следующем году планируется выход на проектную мощность.

Производство мяса увеличится еще на 30 тысяч тонн в год за счет реализации нового инвестиционного проекта ООО «Тамбовская индейка». Ведется строительство комплекса по производству и переработке мяса птицы, объекты введут в эксплуатацию в марте 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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