После фестиваля «Песни над Цной» тамбовчан развезут по домам на автобусах
В субботу, 10 августа, на площади Музыки, в Тамбове в седьмой раз пройдет межрегиональный фестиваль хоровой музыки «Песни над Цной». В этот раз он посвящен Году театра, поэтому особенностью нынешнего фестиваля станет участие в нем всех профессиональных театров области и столичных звезд сцены.
Как сообщает администрация города Тамбова, для того, чтобы обеспечить гостей праздника транспортом, автобусы будут работать и по завершению фестиваля – до 24 часов. Уехать горожане смогут на следующих маршрутах:
- №1 «Динамо – Чичерина»;
- №8 «Динамо – Чичерина»;
- №11-т «Районная – ОАО «Пигмент»;
- №17 «Магистральная – Островитянова»;
- №18 «Железнодорожный вокзал – Магистральная»;
- №23 «Поселок Строитель — Чичерина»;
- №56 «Свободная - Пл. Ленина — Ц.рынок»;
- № 55 «МЖК - Чичерина –МЖК» и по троллейбусным маршрутам:
- №1 «Динамо – Магистральная»;
- №8-м «МЖК – ТЭЦ».
После окончания фестиваля и фейерверка к 22:45 будет организована подача дополнительных единиц общественного транспорта по различным направлениям города Тамбова:
к Памятнику Зое Космодемьянской по маршрутам:
- №8 «Динамо – Чичерина» 1ед.;
- №45 «Динамо – А/в «Тамбов»-2ед;
- №52 «Сенько - Чичерина» 1ед.;
к ТРЦ «РИО»:
- №18 «Железнодорожный вокзал – Магистральная»
- 1ед.; - №44 «Железнодорожный вокзал - Чичерина» 1 ед.;
- № 55 «МЖК - Чичерина –МЖК»-1ед;
- №8-м «МЖК – ТЭЦ»-1 ед ;
к остановочному пункту «Институт им. Рахманинова»:
- №23 «Поселок Строитель - Чичерина» -1 ед;
- № 55 «МЖК - Чичерина –МЖК» -1 ед.;
- №8-м «МЖК – ТЭЦ» -1ед;
к остановочному пункту «Драмтеатр»:
- №33 «Полынковское кладбище - Динамо»-2 ед;
- №17 «Магистральная – Островитянова»-1 ед;
- № 11Т «Пигмент-Районная» -1ед.
ИСТОЧНИК KP.RU