После фестиваля «Песни над Цной» тамбовчан развезут по домам на автобусах

СЕГОДНЯ 13:30 2019-08-06T13:30:16+03:00

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В субботу, 10 августа, на площади Музыки, в Тамбове в седьмой раз пройдет межрегиональный фестиваль хоровой музыки «Песни над Цной». В этот раз он посвящен Году театра, поэтому особенностью нынешнего фестиваля станет участие в нем всех профессиональных театров области и столичных звезд сцены.

Как сообщает администрация города Тамбова, для того, чтобы обеспечить гостей праздника транспортом, автобусы будут работать и по завершению фестиваля – до 24 часов. Уехать горожане смогут на следующих маршрутах:

- №1 «Динамо – Чичерина»;

- №8 «Динамо – Чичерина»;

- №11-т «Районная – ОАО «Пигмент»;

- №17 «Магистральная – Островитянова»;

- №18 «Железнодорожный вокзал – Магистральная»;

- №23 «Поселок Строитель — Чичерина»;

- №56 «Свободная - Пл. Ленина — Ц.рынок»;

- № 55 «МЖК - Чичерина –МЖК» и по троллейбусным маршрутам:

- №1 «Динамо – Магистральная»;

- №8-м «МЖК – ТЭЦ».

После окончания фестиваля и фейерверка к 22:45 будет организована подача дополнительных единиц общественного транспорта по различным направлениям города Тамбова:

к Памятнику Зое Космодемьянской по маршрутам:

- №8 «Динамо – Чичерина» 1ед.;

- №45 «Динамо – А/в «Тамбов»-2ед;

- №52 «Сенько - Чичерина» 1ед.;

к ТРЦ «РИО»:

- №18 «Железнодорожный вокзал – Магистральная»

- 1ед.; - №44 «Железнодорожный вокзал - Чичерина» 1 ед.;

- № 55 «МЖК - Чичерина –МЖК»-1ед;

- №8-м «МЖК – ТЭЦ»-1 ед ;

к остановочному пункту «Институт им. Рахманинова»:

- №23 «Поселок Строитель - Чичерина» -1 ед;

- № 55 «МЖК - Чичерина –МЖК» -1 ед.;

- №8-м «МЖК – ТЭЦ» -1ед;

к остановочному пункту «Драмтеатр»:

- №33 «Полынковское кладбище - Динамо»-2 ед;

- №17 «Магистральная – Островитянова»-1 ед;

- № 11Т «Пигмент-Районная» -1ед.

ИСТОЧНИК KP.RU