2019-08-06T12:58:58+03:00
Общество

В июле в Тамбовской области отравилось грибами шестеро детей

Чаще всего причина отравления - ядовитые и условно съедобные грибы
Марина Поповцева
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За июль 2019 года в Тамбовской области отмечено 22 отравления грибами, шестеро из пострадавших - дети.

Чаще всего причина отравления - такие ядовитые грибы как строчки, жёлчный, сатанинский гриб, бледная поганка. Кроме того, к плохому самочувствию приводит употребление условно съедобных свинушек, волнушек и чернушек.

- Впрочем, при неправильной кулинарной обработке смертельно опасными для здоровья могут стать и те грибы, которые считаются съедобными, - напоминают в региональной администрации.

Поэтому угощать грибами детей и даже подростков до 15-16 лет - крайне неразумно. В этом возрасте организм просто не справляется с содержащимися в грибах веществами. А в случае отравления ядовитыми грибами именно для детей оно может стать смертельным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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