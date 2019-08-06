В июле в Тамбовской области отравилось грибами шестеро детей
За июль 2019 года в Тамбовской области отмечено 22 отравления грибами, шестеро из пострадавших - дети.
Чаще всего причина отравления - такие ядовитые грибы как строчки, жёлчный, сатанинский гриб, бледная поганка. Кроме того, к плохому самочувствию приводит употребление условно съедобных свинушек, волнушек и чернушек.
- Впрочем, при неправильной кулинарной обработке смертельно опасными для здоровья могут стать и те грибы, которые считаются съедобными, - напоминают в региональной администрации.
Поэтому угощать грибами детей и даже подростков до 15-16 лет - крайне неразумно. В этом возрасте организм просто не справляется с содержащимися в грибах веществами. А в случае отравления ядовитыми грибами именно для детей оно может стать смертельным.
ИСТОЧНИК KP.RU