2019-08-06T12:29:50+03:00
Общество

На тамбовских перекрестках не хватает светофоров

Прокуратура выявила нарушения в сфере безопасности дорожного движения
Марина Поповцева
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Прокуратура Советского района, специалисты регионального управления ГИБДД и тамбовские полицейские выявили нарушения в сфере безопасности дорожного движения в Тамбове.

На пересечении улицы Гагарина и переулка Ново-Рубежный отсутствует светофор, тогда как перекресток относится к аварийно-опасным участкам. За 2018 год и первое полугодие 2019 здесь произошло 8 ДТП, в которых пострадало 10 человек.

Кроме того, обследование нерегулируемых пешеходных переходов выявило, что некоторые из них находятся на участках дорог с двухполосным движением в каждую сторону. Однако, вопреки законодательству, светофоров с фазой для пешеходов здесь нет.

- Также установлено отсутствие на всем дорожном покрытии на территории района дорожной разметки из износостойких материалов, в том числе, горизонтальной разметки, обозначающей границы пешеходных переходов, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Выходит, что администрация не выполняет в полной мере свои обязанности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, нарушая тем самым права его участников. Прокуратура потребовала у городских властей устранить выявленные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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