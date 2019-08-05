В мичуринском парке культуры и отдыха появился новый аттракцион

СЕГОДНЯ 16:59 2019-08-05T17:50:25+03:00

"Повальсировать" на карусели смогут взрослые и дети Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

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В мичуринском Парке культуры и отдыха появился аттракцион «Мини вальс «Ракушки». Его открытие запланировано на август. В настоящее время производится монтаж ограждения и подготовка площадки.

- Карусель разместилась рядом с аттракционом «Космос». В высоту новый аттракцион – 3,2 метра, в диаметре – 6 метров. Карусель рассчитана на 12 посадочных мест, имеет 6 парных элементов в виде морских раковин и звездочек, - рассказали в администрации города Мичуринска.

Прокатиться на новом аттракционе смогут взрослые и малыши старше 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU