В мичуринском парке культуры и отдыха появился новый аттракцион
Открытие карусели запланировано на август
"Повальсировать" на карусели смогут взрослые и детиФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В мичуринском Парке культуры и отдыха появился аттракцион «Мини вальс «Ракушки». Его открытие запланировано на август. В настоящее время производится монтаж ограждения и подготовка площадки.
- Карусель разместилась рядом с аттракционом «Космос». В высоту новый аттракцион – 3,2 метра, в диаметре – 6 метров. Карусель рассчитана на 12 посадочных мест, имеет 6 парных элементов в виде морских раковин и звездочек, - рассказали в администрации города Мичуринска.
Прокатиться на новом аттракционе смогут взрослые и малыши старше 3 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU