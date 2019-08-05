2019-08-05T12:59:34+03:00
Происшествия

Жительнице Тамбовской области вернули украденное

Воришки не успели продать украденный бензотриммер
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Мичуринске двое неизвестных проникли в сарай, пока хозяев не было дома. Добычей злоумышленников стал бензотриммер. По возвращении 54-летняя владелица дома обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

- В ходе розыска сотрудники ППС и уголовного розыска нашли и задержали двух неработающих граждан 1961 и 1981 года рождения. Данных лиц доставили в отдел полиции, где они сознались в содеянном. Похищенный триммер у них изъяли и вернули законной владелице. Как пояснили задержанные, бензотриммер они хотели продать, но не успели, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Воришкам грозит уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовские осужденные сдали нормы ГТО
В Тамбовской области раскрыта кража имущества со двора
Сбербанк возобновил выдачу образовательных кредитов
В мичуринском парке культуры и отдыха появился новый аттракцион
У жителя Тамбовской области изъяли более килограмма марихуаны
В Тамбовской области прошли соревнования по баскетболу
В Тамбове во время «Песен над Цной» нельзя будет проехать по улице Рахманинова
Житель Тамбовской области отправится за решетку на 3 года за удар ножом
В Тамбове за гаражами нашли труп 29-летней автостопщицы из Пензы
Проект тамбовской спортшколы получит грант в 2,5 млн рублей
В Тамбовской области школа нарушила права учеников
Тамбовчанка получила условный срок за поддельный полис ОСАГО
Тамбовские автомобилисты могут узнать, где на дороге их ждет камера
В Тамбове насмерть сбили женщину-пешехода
В Тамбовской области проведен капремонт 79 многоквартирных домов
Тамбовские НКО могут претендовать на гранты
Житель Тамбовской области лишился авто за долги
Тамбовчан отвезут в Пантелеймоновский скит
В Тамбовской области появится "живой музей"
Цены на тамбовские товары стали ниже