Жительнице Тамбовской области вернули украденное

СЕГОДНЯ 12:59 2019-08-05T12:59:34+03:00

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В Мичуринске двое неизвестных проникли в сарай, пока хозяев не было дома. Добычей злоумышленников стал бензотриммер. По возвращении 54-летняя владелица дома обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

- В ходе розыска сотрудники ППС и уголовного розыска нашли и задержали двух неработающих граждан 1961 и 1981 года рождения. Данных лиц доставили в отдел полиции, где они сознались в содеянном. Похищенный триммер у них изъяли и вернули законной владелице. Как пояснили задержанные, бензотриммер они хотели продать, но не успели, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Воришкам грозит уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU