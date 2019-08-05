Тамбовские автомобилисты могут узнать, где на дороге их ждет камера

СЕГОДНЯ 12:21 2019-08-05T12:21:46+03:00

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Тамбовские автомобилисты теперь могут узнать, где на их пути располагаются камеры, фиксирующие нарушения ПДД. Специальный интерактивный раздел, который запустили в ГИБДД, первые несколько дней работал в тестовом режиме и информации по нашему региону не предоставлял. Сейчас ситуацию исправили. В разделе Тамбовская область появились сведения о стационарных средствах фиксации нарушений на дорогах, которых в регионе больше 60. Также есть данные о размещении передвижных комплексов, которые выставляются «в зависимости от оперативной обстановки».

Напомним, новый раздел создали после июньского заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности движения. Тогда президент Владимир Путин заявил, что цель установки камер — это снижение аварийности и травматизма на дорогах и сохранение жизней, а потому их не нужно специально скрывать и прятать.

Ознакомиться с месторасположением камер в Тамбовской области можно на сайте: https://гибдд.рф, в разделе «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах», выбрав свой регион.

ИСТОЧНИК KP.RU