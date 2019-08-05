Тамбовчанка получила условный срок за поддельный полис ОСАГО

СЕГОДНЯ 12:40 2019-08-05T12:40:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Мировой суд Октябрьского района вынес приговор 28-летней тамбовчанке. Девушку обвиняют в мошенничестве с полисом ОСАГО.

Было установлено, что, работая в страховой фирме, жительница Тамбова оформила одному из обратившемуся к ней клиентов полис ОСАГО на поддельном бланке, а деньги положила себе в карман. При этом девушка отдавала себе отчет в том, что клиент в случае аварии останется без денег.

- С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнице наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком в 1 год, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU