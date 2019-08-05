2019-08-05T11:29:57+03:00
Недвижимость

В Тамбовской области проведен капремонт 79 многоквартирных домов

Всего в этом году на капитальный ремонт потратят 677 млн рублей
Марина Поповцева
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В 2019 году Тамбовской области по программе капитального ремонта планируется отремонтировать 268 многоквартирных домов. К настоящему моменту работы завершены на 79 из них. 52 уже приняты в эксплуатацию. Всего на работы этого года будет зтрачено 677 млн рублей.

В Мичуринске в этом году будет обновлен 31 многоквартирный дом на сумму почти в 50 млн рублей. Завершить ремонт планируют до 31 октября. В основном, работы коснутся кровельных работ. В нескольких многоэтажках она уже отремонтирована: это дома по адресам 1, 75, 77 по Липецкому шоссе, дома 6а и 8 по улице Киевская, дома 53 и 81 по улице Гоголевская.

В Моршанске капитальный ремонт идет в домах 25 и 54 по улице Куйбышева. Здания возведены более пятидесяти лет назад.

- На протяжении последних нескольких лет особое значение имеет замена лифтового оборудования. Для жителей девятиэтажек эта работа приобретает особое значение. По информации, предоставленной Фондом ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тамбовской области, в двадцати многоэтажках Тамбова будет заменено 90 лифтов на общую сумму 178 миллионов рублей. На данный момент работы выполнены в девятнадцати домах, сообщает администрация Тамбовской области. - В целом по области в 24 многоквартирных домах будут заменены 104 лифта. Стоимость работ составит 204 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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