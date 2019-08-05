Тамбовские НКО могут претендовать на гранты

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-05T10:59:06+03:00

В Тамбовской области начался отбор на конкурс для социально-ориентированных организаций

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В Тамбовской области стартовал конкурсный отбор на получение грантов для социально ориентированных НКО. В этом году планируется выбрать лучшие организации, работающие в сфере развития институтов гражданского общества, поддержки «третьего сектора», межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, наконец, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.

- Заявки принимаются до 16 августа по адресу: г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 14, каб. № 223, - сообщает администрация Тамбовской области.

Сегодня в регионе работает более 1 тысячи некоммерческих организаций, в сфере деятельности которых - десятки тысяч тамбовчан. В 2018 году гранты смогли получить 37 НКО региона на общую суммы более 20,6 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU