Сквер на площади Льва Толстого в Тамбове отремонтируют до конца сентября

СЕГОДНЯ 15:27 2019-08-03T15:27:44+03:00

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В Тамбове продолжаются работы в сквере на площади Льва Толстого. По данным городской администрации, завершиться они к концу сентября текущего года. По информации, представленной подрядчиком и комитетом городского хозяйства, через месяц в город должно прийти оборудование для фонтанов. Пока же завершаются подготовительные работы, необходимые для того, чтобы на следующей неделе рабочие приступили к бетонированию подпорных стен. Стяжка, штукатурка, устройство изоляции из гидрофобного материала — все это будет сделано для того, чтобы подготовить поверхность к облицовке и установке оборудования. На сегодня уже закуплены и оплачены малые архитектурные формы, которые установят в сквере. Но, чтобы успеть провести все работы в запланированные сроки, подрядчику следует ускориться.

- Темпы работы требуется увеличить в разы. От подготовительных работ пора переходить к основным — времени на раскачку у вас нет, - сказал временно исполняющий полномочия главы города Тамбова Дмитрий Самородин.

ИСТОЧНИК KP.RU