Тамбовский наркоконтроль проверил аптеки
Оперативники мичуринского наркоконтроля провели рейд по аптекам города. В результате удалось выявить ряд нарушений. Это безрецептурная продажа препаратов, которые реализуются строго по рецептам.
- Кроме того, стражами порядка были установлены факты нарушения правил хранения и реализации таких медицинских препаратов, как «Бакласан», «Тропикамид», «Габапентин Канон», «Лирика» и другие. А в некоторых аптечных организациях и вовсе отсутствовали учетно-отчетные документы на данные вышеперечисленные препараты, - рассказали в областном УМВД.
Результаты проверок будут направлены Росздравнадзор. Виновные будут привлечены к ответственности. Организации и сотрудники, которые неоднократно допускают подобные нарушения, могут лишиться лицензии.
ИСТОЧНИК KP.RU