2019-08-01T17:57:12+03:00
Происшествия

Тамбовский наркоконтроль проверил аптеки

В Мичуринске выявлены нарушения хранения и реализации препаратов
Марина Поповцева
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Оперативники мичуринского наркоконтроля провели рейд по аптекам города. В результате удалось выявить ряд нарушений. Это безрецептурная продажа препаратов, которые реализуются строго по рецептам.

- Кроме того, стражами порядка были установлены факты нарушения правил хранения и реализации таких медицинских препаратов, как «Бакласан», «Тропикамид», «Габапентин Канон», «Лирика» и другие. А в некоторых аптечных организациях и вовсе отсутствовали учетно-отчетные документы на данные вышеперечисленные препараты, - рассказали в областном УМВД.

Результаты проверок будут направлены Росздравнадзор. Виновные будут привлечены к ответственности. Организации и сотрудники, которые неоднократно допускают подобные нарушения, могут лишиться лицензии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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