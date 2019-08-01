В Тамбове отремонтируют 20 второстепенных дорог

СЕГОДНЯ 17:28 2019-08-01T17:28:10+03:00

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В настоящее время в Тамбове идет ремонт 9 городских магистралей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К 1 сентября планируется закончить верхние слои асфальта и пешеходные переходы на дрогах близ учебных заведений. До 1 октября работы на этих девяти объектах будут завершены, включая укладку асфальта, нанесение разметки, установка ограждений, дорожных знаков и пяти светофоров.

Пока закончена укладка выравнивающего слоя, завершается установка бортового камня и ремонт тротуаров. С 10 августа начнется укладка верхних слоев асфальта на улицах Пролетарской, Базарной, Авиационной, 40 лет Октября.

Кроме того, в августе в Тамбове начнут ремонтировать 20 внутриквартальных и второстепенных дорог, например, Уфимскую, Уральскую, проезд Уфимский.

Заключен контракт на реконструкцию улицы Селезневской – от Гвардейской до Мичуринской. У дороги появится 4 полосы, будет обновлено освещение, обустроена ливневка. К 1 октября здесь будет уложен асфальт, к 1 ноября – установлены дорожные знаки, светофор и фонари.

- Особый акцент мы сделаем на второстепенные дороги там, где вблизи находятся школы, чтобы к Первому сентября обеспечить беспрепятственный, безопасный путь школьников учебным заведениям. Мы положим покрытие, нанесем разметку, пешеходные переходы, поставим недостающие знаки, - комментируют в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU