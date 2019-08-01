В Тамбовской области появятся три «IT-куба»

СЕГОДНЯ 16:39 2019-08-01T16:39:51+03:00

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Тамбовская область была отобрана Министерством просвещения РФ в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». Теперь в регионе появятся три центра цифрового образования «IT-куб».

На инновационных образовательных площадках школьники смогут изучать актуальные языки программирования, учиться создавать мобильные приложения, работать с данными, создавать виртуальную реальность.

Такие площадки появятся в Тамбове, Мичуринске и Рассказово к 2022 году. Там ученики смогут повысить свою цифровую грамотность. А их педагоги смогут выявить будущих программистов и помочь им продвинуться в профессии. Партнерами центров станут различные предприятия и организации региона, куда школьники смогут, к примеру, отправиться на летнюю практику.

- В структуру центра цифрового образования детей «IT-куб» войдут шесть обязательных функциональных зон-кубов по определенным образовательным направлениям: «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Разработка VR/AR-приложений», «Системное администрирование», «Основы программирования на Java», «Цифровая гигиена и работа с большими данными», - сообщили в областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU