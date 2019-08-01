В Тамбове продавали приборы для "скручивания" счетчиков

СЕГОДНЯ 14:29 2019-08-01T14:29:30+03:00

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Прокуратура Октябрьского района Тамбова выявила сайт, содержащий информацию о способах не платить за потребленные воду и электричество. Ресурс предлагал приобрести приборы, которые позволяют остановить или замедлить учет электроэнергии без внесения изменений в счетчик.

Посетить сайт мог любой пользователь, для этого не нужна была регистрация, не было ограничений на распространение информации. На ресурсе содержались данные продавца, цены на приборы, сведения о принципах работы приборов.

- Установка различных технических устройств, останавливающих работу приборов учета коммунальных ресурсов, вскрытие и незаметное удаление пломб с приборов учета и последующая неоплата использованной электроэнергии является противоправным деянием, за которые предусмотрена административная или уголовная ответственность, - поясняют в региональной прокуратуре.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском заявлением признать информацию о приборах запрещенной и заблокировать доступ к сайту. Суд данные требования удовлетворил, сейчас вход на сайт заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU