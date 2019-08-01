Жителей Мичуринска терроризируют бездомные коты и собаки?

СЕГОДНЯ 10:00 2019-08-01T10:00:04+03:00

Службу по отлову выбирают путем аукциона, но желающих участвовать в нем в Мичуринске не нашлось Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Люди жалуются на «произвол» животных, но службы отлова в наукограде нет

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Жители города Мичуринска жалуются на бездомных собак, и даже кошек, которые, по их словам, отравляют людям жизнь.

- Очень много бродячих собак, они кусают детей, - сообщает на неофициальном сайте губернатора области Александра Никитина жительница наукограда Ольга Кобозева. - Я знаю что с этим вопросом обращались жители 5-й Кочетовки, и у нас на улице Гастелло, Липецком шоссе, много собак. Девочку покусали!

Не меньше беспокойства, утверждают мичуринцы, доставляют им бездомные кошки.

- Заставьте администрацию произвести отлов кошек по адресу Октябрьская, 80 в 5-й Кочетовке, - пишут руководителю области жители, - Наш дом уже давно подвергся атакам кошек! Мы боимся за своих детей! Кошек уже около 30, они превратили в туалет придомовый участок и детскую площадку! Животные забираются на деревья, ломают ветки, прыгают на людей и в пакеты с продуктами! Страшно уже возвращаться с магазина, кошки окружают и подпрыгивают и рвут пакеты с едой! Вчера ночью к нам в квартиру через окно на 4-й этаж забрался кот, загрыз и съел попугая и хомячков, напугал ребенка! Эти коты и кошки терроризируют весь наш дом, сломали все цветы и ветки! Очень просим Вас избавить нас от опасности которую представляют эти ненормальные кошки!

Как выяснилось, администрация города Мичуринска еще в апреле объявила торги, на которых должны были выбрать организацию для отлова безнадзорных животных. Но ни одной заявки от возможных исполнителей этих обязанностей так и не поступило. В мэрии наукограда все еще надеются, что тендер кого-нибудь заинтересует и ждут претендентов на участие в аукционе.

В СУ СКР по Тамбовской области с такой постановкой вопроса не согласны и намерены разобраться в ситуации.

- Назначенный еще в апреле электронный аукцион уже должен быть признан несостоявшимся и приняты дальнейшие действия, направленные на решение указанной проблем, - считают с региональном СКР. - В связи с отсутствием необходимых мер реагирования со стороны администрации города Мичуринска, во избежание возможных рисков и трагических последствий, следственными органами следственного управления СК России по Тамбовской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU