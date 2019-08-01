2019-08-01T09:29:08+03:00
Общество

В Тамбове на улице Интернациональной наполовину сделали тротуары

Работы по укладке плитки должны завершиться до 1 сентября
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Полностью "покрыться" плиткой улица должна к 1 сентябряПолностью "покрыться" плиткой улица должна к 1 сентябряФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В областном центре продолжается ремонт улицы Интернациональной. В рамках областной программы здесь проходит реконструкция проезжей части и тротуаров. Как сообщает администрация города Тамбова, работа над новым асфальтобетонным покрытием на всем участке – от ул. К.Маркса до Привокзальной площади – завершена, сейчас дорожные рабочие асфальтируют заездные карманы и продолжают укладку тротуарной плитки. В общей сложности на ул. Интернациональной появится 23 тысячи квадратных метров нового плиточного покрытия.

- По автомобильной дороге работы уже близятся к завершению, осталось заасфальтировать остановочные карманы, - говорит начальник отдела по контролю за строительством и ремонтом дорог МКУ «Дирекция городских дорог» Антон Устинов. - На тротуарах выполнено порядка 50 процентов работ. Срок завершения контракта – 1 сентября 2019 года. Если подрядчик не успеет завершить работы в срок, муниципальным контрактом предусмотрен штрафные санкции за каждый день просрочки обязательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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