Восемь медучреждений Тамбова останутся в ночь на 3 августа без холодной воды

СЕГОДНЯ 17:59 2019-07-31T17:59:58+03:00

На водозаборном узле в южной части областного центра запланированы ремонтные работы

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В южной части города Тамбова в ночь со 2 на 3 августа запланировали проведение ремонтных работ на водозаборном узле №3.

Из-за этого, как сообщает пресс-служба АО «ТКС» холодное водоснабждение будет отсутствовать в границах улиц Октябрьская - вдоль Юго-Восточной железной дороги (от ул. Октябрьской до ж/д № 255-279 по ул. Астраханской), район МЖК-Астраханская-Клубная-Андреевская-Набережная.

Отключение, помимо жителей, затронет восемь медицинских организаций областного центра: «Тамбовский областной госпиталь для ветеранов войн», «Тамбовскую инфекционную клиническую больницу» на ул. Балашовской, городскую больницу им. Архиепископа Луки, «МСЧ МВД России по Тамбовской области», Тамбовский гарнизонный военный госпиталь на ул. Красноармейской, «Городскую клиническую больницу №4 г. Тамбова», диализный центр «НЕФРОС» на ул. Коммунальной и поликлинику регионального УФСБ.

Кроме того водоснабжения не будет в здании военного комиссариата Тамбовского района и областном сборном пункте, расположенных на ул. Докучаева.

- При необходимости АО «Тамбовские коммунальные системы» обеспечит подвоз воды на социально-значимые объекты, - сообщили в пресс-службе компании.

ИСТОЧНИК KP.RU