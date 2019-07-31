Реконструкция филармонии в Тамбове снова откладывается на неопределенный срок

СЕГОДНЯ 13:29 2019-07-31T14:16:43+03:00

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В Тамбове снова на неопределенный срок откладывается реконструкция здания концертного зала на улице Державинской. По данным обладминистрации, завершить работы на самом, пожалуй, известном долгострое нашего региона обещали до конца 2019 года. С таким учетом заключали и контракт с генеральным подрядчиком, которого выбрали на торгах в 2017 году.

Напомним, реконструкция концертного зала в Тамбове стартовала еще в 2013 году. Аукцион на ее проведение тогда выиграла фирма «СТИК» из города Санкт-Петербурга. С нею заключили контракт на 223,5 миллиона рублей. Закончить строительство фирма должна была в сентябре 2015 года. Но, так как своих обязательств генподрядчик так и не выполнил, с ним «расстались», а на объект стали искать новую организацию.

В объявленном два года назад аукционе принял участие один единственный претендент – АО «Тюменьтел» из, соответственно, города Тюмени. Эта фирма и стала победителем тендера, с которой областное управление градостроительства и архитектуры заключило контракт на почти 670 миллионов рублей.

За прошедшее время в филармонии выполнили общестроительные работы, закупила часть оборудования. По условиям контракта, завершить реконструкцию должны были к 6 июня этого года. Еще какое-то время потребовалось бы для настройки оборудования, прежде чем обновленный концертный зал открыл бы свои двери. Но, очевидно, здание на сегодняшний день недоделано, и вообще работы здесь остановились: нет техники, а рабочие появляются лишь на одном из фасадов.

Как рассказал представитель генподрядчика Вардан Овеян, у строителей на первых же этапах работ возникли серьезные претензии к проекту. В итоге прямо «по ходу» он претерпевал значительные изменения.

- Не были учтены работы по строительству части фундамента, ряд перекрытий, бетонирование, пришлось переделывать систему вентиляции в здании, - говорит Вардан Овеян. – Это, конечно, приходилось учитывать.

Все это сказалось на скорости работ. По мнению представителя тюменской фирмы, на сегодняшний день степень готовности концертного зала можно оценить на 60-70%.

Более, того, с учетом всех корректировок, появился новый проект реконструкции тамбовской филармонии. Этот документ даже прошел согласование в Госэкспертизе, а вот смета к нему пока находится на согласовании. Впрочем, даже после ее утверждения рабочие оперативно вернуться на объект не смогут.

- С начала июля в силу вступили изменения в 44 ФЗ, которые в данном случае не позволяют заказчику продлить контракт для того, чтобы продолжить реконструкцию, - объясняют в юридическом отдела АО «Тюменьтел». – Таким образом, после того, как вся документация будет согласована, управление градостроительства и архитектуры Тамбовской области должно будет снова объявить аукцион по выбору нового подрядчика для завершения работ.

АО «Тюменьтел» намерены участвовать и в этом, пока еще не объявленном тендере, чтобы завершить начатую работу, но гарантий, что именно эта фирма окажется победителем, нет.

Кстати, в Арбитражном суде Тамбовской области сейчас на рассмотрении находится иск АО «Тюменьтел» к региональному управлению градостроительства и архитектуры. Сумма претензий стройфирмы - почти 62 миллиона рублей. Оказалось, что это стоимость неучтенных в смете работ, которые пришлось выполнить фирме. По данным тюменской фирмы, ответчик (управление) формально согласен компенсировать эти их траты, но, так как они не были заложены изначально, вопрос придется решать исключительно в судебном порядке. Первое заседание по этому делу состоится 23 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU