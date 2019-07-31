2019-07-31T12:35:18+03:00
Общество

Тамбовчане оформили стотысячный электронный больничный

Перечисления по ним превысили 0,5 млрд рублей
Марина Поповцева
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Электронные больничные выдаются в Тамбовской области уже 2 года. Пациент сам вправе выбрать - получить документ в печатном или электронном виде. Последний вариант становится в регионе все более популярным. К настоящему моменту тамбовчанам было выдано 100 тысяч таких больничных.

- Сейчас к системе электронного оборота больничных подключены 49 медицинских организаций. Как итог - в области почти две трети больничных выдаются в электронном виде, а перечисления застрахованным гражданам по таким больничным за два года превысили полмиллиарда рублей, - сообщают в администрации Тамбовской области.

Плюсы электронного больничного несомненны - на него не нужно ставить печати, не требуется исправлять ошибки, можно не бояться смять его или потерять. Наконец его нельзя подделать. Да и врачам он позволяет экономить время.

Всю информацию о листках нетрудоспособности, начисленных и выплаченных пособиях по ним можно найти в Личном кабинете на сайте Фонда социального страхования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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