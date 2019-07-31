2019-07-31T09:27:12+03:00
Происшествия

Тамбовчанин ограбил 10-летнего ребенка

Мужчина отобрал у него вещей на 5 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Моршанске возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, которого подозревают в ограблении 10-летнего ребенка. По версии следствия, днем 18 июля этого года, в одном из общежитий города Моршанска мужчина силой затащил мальчика в свою комнату и отобрал у него мобильный телефон и сумку. Подсчитано, что общий ущерб составил больше 5 тысяч рублей. Сейчас жителю Моршанска предъявили обвинение в совершении преступления по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж). Он заключен под стражу.

- Установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной, а также административной ответственности, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - В настоящее время по делу проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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