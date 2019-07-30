Мичуринский студент получил Нобелевскую стипендию МИНЦ

СЕГОДНЯ 18:01 2019-07-30T18:01:21+03:00

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Артемий Коротков получил Нобелевскую стипендию Международного информационного нобелевского центра (МИНЦ). Молодой человек учится на 2 курсе Инженерного института Мичуринского государственного аграрного университета. Он не только прилежный студент, парень проводит научные исследования, публикуется в специализированных изданиях, а также активно участвует в проектах МИНЦ и НАО «САЛЮТ».

На конкурс мичуринец направил свои исследования в области сельского хозяйства.

- Выполненная работа была представлена на заседаниях секции Международных научно-практических конференций студентов и молодых ученых и нашла отражение в 17 публикациях ведущих научно-практических журналов, входящих, в том числе, в международную базу цитирования Scopus, - рассказали в администрации города Мичуринска.

Теперь в течение нескольких месяцев Артемий регулярно будет получать 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU