2019-07-30T18:01:21+03:00
Наука

Мичуринский студент получил Нобелевскую стипендию МИНЦ

Исследовательскую работу второкурсника оценило мировое научное сообщество
Марина Поповцева
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Артемий Коротков получил Нобелевскую стипендию Международного информационного нобелевского центра (МИНЦ). Молодой человек учится на 2 курсе Инженерного института Мичуринского государственного аграрного университета. Он не только прилежный студент, парень проводит научные исследования, публикуется в специализированных изданиях, а также активно участвует в проектах МИНЦ и НАО «САЛЮТ».

На конкурс мичуринец направил свои исследования в области сельского хозяйства.

- Выполненная работа была представлена на заседаниях секции Международных научно-практических конференций студентов и молодых ученых и нашла отражение в 17 публикациях ведущих научно-практических журналов, входящих, в том числе, в международную базу цитирования Scopus, - рассказали в администрации города Мичуринска.

Теперь в течение нескольких месяцев Артемий регулярно будет получать 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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