2019-07-29T17:36:16+03:00
Происшествия

Полицейские нашли у тамбовчанина почти килограмм наркотиков

Житель Рассказова хранил у себя запрещенные растения
Марина Поповцева
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В рамках операции "Мак-2019" рассказовские полицейские получили оперативную информацию о том, что 33-летний местный житель хранит у себя наркотики. При проверке у мужчины изъяли более 900 граммов запрещенного вещества.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, изъятые образцы направлены на экспертизу.

- По факту незаконного хранения наркотиков проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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