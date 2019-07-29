Тамбовского МЧС-овца обвиняют в получении взятки

СЕГОДНЯ 14:04 2019-07-29T14:57:34+03:00

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Начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Мичуринску, Мичуринскому, Никифоровскому и Петровскому районам ГУ МЧС России по Тамбовской области обвиняется в получении взятки за общее покровительство и попустительство по службе.

- В ходе встреч с руководителем общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность по монтажу пожарного оборудования, обвиняемый убедил последнего передавать ему в качестве взятки денежные средства в размере 10-15% от сумм, предусмотренных в договорах, за содействие в заключении таких договоров и общее покровительство, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Согласившись, генеральный директор компании передал обвиняемому в общей сложности 50 тысяч рублей. В этот момент в беседу и вмешались сотрудники ФСБ. В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде, дело будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU