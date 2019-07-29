В Староюрьево открылась новая площадка для детей

СЕГОДНЯ 11:59 2019-07-29T11:59:39+03:00

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В Староюрьево открылась игровая площадка для детей. Строительство обошлось в 3,3 млн рублей из бюджетов всех уровней. Это средства грантовой поддержки местных инициатив.

В администрации региона рассказали, что с 2014 года в Тамбовской области было реализовано 54 подобных проекта. 10 районов использовали гранты для строительства детских и спортивных площадок, открыли новые парки и скверы. В 2019 году будут реализовано еще 2 проекта - в Бондарском и Ржаксинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU