В Староюрьево открылась новая площадка для детей
Стоимость игровой зоны 3,3 млн рублей
Юным жителям Староюрьево не терпится опробовать новую площадкуФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Староюрьево открылась игровая площадка для детей. Строительство обошлось в 3,3 млн рублей из бюджетов всех уровней. Это средства грантовой поддержки местных инициатив.
В администрации региона рассказали, что с 2014 года в Тамбовской области было реализовано 54 подобных проекта. 10 районов использовали гранты для строительства детских и спортивных площадок, открыли новые парки и скверы. В 2019 году будут реализовано еще 2 проекта - в Бондарском и Ржаксинском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU