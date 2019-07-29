2019-07-29T10:30:57+03:00
Происшествия

На Тамбовщине в перевернувшемся авто травмы получили двое детей

Мальчики 8 и 12 лет оказались в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Маленькие пассажиры оказались в больницеМаленькие пассажиры оказались в больницеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадали двое детей, произошла 28 июля в 16 часов 20 минут на 511 километре автодороги Р22 «Каспий - автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань», проходящей по территории Сампурского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 43-летний водитель автомобиля «Lada Largus» не справился с управлением и съехал с дороги в левый по ходу движения кювет, после чего машина опрокинулась.

- В результате ДТП пассажиры автомобиля, мальчики 8 и 12 лет, с травмами были доставлены в больницу Тамбова, - сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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