59-летняя тамбовчанка пойдет под суд за попытку подкупить полицейского

28 Июль 19:30 2019-07-28T19:30:24+03:00

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Тамбовские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора торговой точки, которую обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

По версии следствия, поздним вечером 27 апреля 2019-го владелица магазина попыталась подкупить 80 тысячами рублей сотрудника ОМВД России по Тамбовскому району. Правоохранитель выявил незаконную продажу алкоголя в торговой точке. 59-летняя женщина хотела положить деньги в карман форменного обмундирования стража порядка. Но мужчина отказался от незаконного денежного вознаграждения.

Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU