2019-07-26T17:43:30+03:00
Происшествия

В Тамбове адвоката отправят под суд за мошенничество

Мужчина пытался завладеть 1 миллионом рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В региональном СКР завершили расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении адвоката Коллегии адвокатов Тамбовской области. Мужчину обвиняют в совершении мошенничества.

По данным следствия, в июне 2018 года адвокат убедил генерального директора общества с ограниченной ответственностью передать ему 1 миллион рублей, которые якобы предназначались для сотрудников УФСБ России по Тамбовской области в качестве денежного вознаграждения за освобождение его от уголовной ответственности. Согласно достигнутой договоренности, юрист получил 500 тысяч рублей, которые даже не думал кому-то отдавать. Деньги он присвоил себе. В июле 2018 года аферисту передали оставшуюся часть денег, но он был задержан сотрудниками регионального УСФБ России, которые, кстати, и выявили преступную схему.

- В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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