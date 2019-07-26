В Тамбове адвоката отправят под суд за мошенничество
В региональном СКР завершили расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении адвоката Коллегии адвокатов Тамбовской области. Мужчину обвиняют в совершении мошенничества.
По данным следствия, в июне 2018 года адвокат убедил генерального директора общества с ограниченной ответственностью передать ему 1 миллион рублей, которые якобы предназначались для сотрудников УФСБ России по Тамбовской области в качестве денежного вознаграждения за освобождение его от уголовной ответственности. Согласно достигнутой договоренности, юрист получил 500 тысяч рублей, которые даже не думал кому-то отдавать. Деньги он присвоил себе. В июле 2018 года аферисту передали оставшуюся часть денег, но он был задержан сотрудниками регионального УСФБ России, которые, кстати, и выявили преступную схему.
- В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU