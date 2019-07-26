2019-07-26T10:58:14+03:00
Происшествия

У тамбовчанок похитили более 30 тысяч рублей

Мошенники представились сотрудниками банка и списали с карт деньги
Марина Поповцева
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Сразу две жительницы Тамбовской области стали жертвами мошенников, - сообщает УМВД по Тамбовской области. Обман происходил по классической схеме: злоумышленники позвонили и, представившись сотрудниками банка, сообщили о попытке списать деньги в карт.

Обе пострадавшие, не задумываясь, дали мошенникам коды доступа к картам. Разумеется, со счетов тут же были списаны деньги. Всего у женщин выманили таким образом 31 тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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