У тамбовчанок похитили более 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:58 2019-07-26T10:58:14+03:00

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Сразу две жительницы Тамбовской области стали жертвами мошенников, - сообщает УМВД по Тамбовской области. Обман происходил по классической схеме: злоумышленники позвонили и, представившись сотрудниками банка, сообщили о попытке списать деньги в карт.

Обе пострадавшие, не задумываясь, дали мошенникам коды доступа к картам. Разумеется, со счетов тут же были списаны деньги. Всего у женщин выманили таким образом 31 тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU