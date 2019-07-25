Тамбовчане «помогали» жителю Коста-Рики незаконно присвоить наследство в 100 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-25T12:00:20+03:00

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В соседней Воронежской области завершили расследование необычного уголовного дела, к которому оказались причастны также двое жителей Тамбовщины.

История началась еще в 2016 году. Тогда полицейские возбудили уголовное дело по жалобе 46-летней москвички, которая лишилась наследства своего умершего мужа. По словам женщины, после смерти супруга-бизнесмена в 2013 году, в суд от неизвестных ей людей поступило заявление о взыскании долгов мужа на астрономическую сумму в 100 миллионов рублей. Ответчиками по делу выступала супруга и сын умершего мужчины от первого брака. Вдова уверяла, что ее муж никаких денег в долг не брал, а представленные в суд договора о займе – фальшивки. Полицейские в течение 10 месяцев пытались установить истину по этому делу, но не смогли и приостановили его.

По инициативе прокуратуры материалы передали в СУ СКР по Воронежской области, где работу по делу возобновили. Следователи выяснили, что после смерти бизнесмена, его 45-летний сын, проживающий в Республике Коста-Рика, решил не делить наследство с мачехой и задумал завладеть всеми активами умершего. Для этого он разработал хитроумный план, для реализации которого привлек своего 33-летнего знакомого-юриста, проживающего в Воронеже, двух жителей Тамбовской области 39 и 50 лет, а также 48-летнего жителя Республики Беларусь. Они сделали ряд фиктивных гражданско-правовых договоров, согласно которым погибший бизнесмен занял у жителя Республики Беларусь 100 миллионов рублей. Согласно условиям поддельных договоров, долг можно было уступить другим людям.

С ноября 2014 года по октябрь 2015 года преступники обращались в суды Воронежской области, где в итоге получили решение в свою пользу. Согласно им, вдова и 45-летний сын бизнесмена солидарно должны были выплатить «кредиторам» 100 миллионов рублей, как наследники долгов умершего. В последующем право на взыскание долга по договору уступки получил 45-летний наследник, который фактически в результате реализованной преступной схемы получил право на все наследство своего отца.

- Следователями регионального СК для раскрытия этого преступления произвели более 15 выемок и обысков на территории Тамбовской, Брянской, Московской, Воронежской областей и г. Москва, - рассказали в СУ СКР по Воронежской области. - Допрошено больше 20 свидетелей, проведены почерковедческие, психолого-лингвистические, психолого – психиатрические экспертизы, в рамках запросов о правовой помощи инициировалось производство следственных и процессуальных действий на территории Республики Беларусь и Республики Коста – Рика, осмотрен большой массив документов, в том числе, материалов гражданских и нотариальных дел в отношении имущества умершего бизнесмена, которые признаны вещественными доказательствами. Сейчас обвинительное заключение утверждено прокурором и уголовное дело по статье «Мошенничество» направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU