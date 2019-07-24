Тамбовчанин пойдет под суд за издевательство над приемными детьми

СЕГОДНЯ 17:25 2019-07-24T17:25:25+03:00

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В Тамбовской области закончили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего приемного отца двух девочек 7 и 8 лет. Мужчину подозревают в применении к ним чересчур жестких воспитательных мер. С точки зрения закона это статья УК РФ - «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

- Следствием установлено, что в период с июня прошлого года по середину февраля текущего года обвиняемый, являясь вместе с супругой приемными родителями (опекунами) двух родных сестер (7 и 8 лет), неоднократно применял в отношении одной из девочек жестокие воспитательные меры, причиняющие ей физическую боль и нравственные страдания, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - Педагоги и психолог в школе, увидев синяк на лице у ребенка, выяснили его происхождение и сразу обратились в органы опеки и попечительства. На следующий день дети были изъяты из этой семьи и в настоящее время переданы на воспитание в другую семью.

Известно, что приемный отец на следствии не признал своей вины. Несмотря на это следователи собрали доказательную базу и направляют уголовное дело на рассмотрение в суд. За такое преступление по закону грозит штраф до 100 тысяч рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы, а максимальная мера – 3 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU