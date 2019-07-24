В Тамбове на пляже у МНТК нашли утопленницу

СЕГОДНЯ 15:00 2019-07-24T15:00:28+03:00

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24 июля в 13 часов 30 минут спасатели достали из канала Цны у пляжа в районе МНТК тело 57-летней тамбовчанки. Как выяснилось, женщина отдыхала на даче, расположенной неподалеку. 24 июля она отправилась на местный пляж, чтобы искупаться и больше не вернулась. Тревогу забила мать исчезнувшей женщины, она отправилась искать ее на пляж, но обнаружила на берегу лишь вещи. Выяснением обстоятельств гибели тамбовчанки сейчас занимаются следователи.

- При внешнем осмотре признаков, свидетельствующих о насильственном характере ее смерти, не обнаружено, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - Следователями регионального СУ СК России устанавливаются обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU