Житель Кирсановского района залез в чужой дом
Суд приговорил непрошеного гостя к 120 часам обязательных работ
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Мировой суд Кирсанова приговорил местного жителя к исправительным работам. 50-летний житель села Калаис Кирсановского района оказался осужден за то, что без спроса проник в чужое жилище.
Будучи подшофе и мечтая о продолжении банкета, мужчина пришел в гости к односельчанину. А так как его, видимо, не ждали и заперли дверь, простой деревенский житель выбил окно лопатой и открыл дверь сам. За что, по информации прокуратуры Тамбовской области, и получил 120 часов исправительных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU