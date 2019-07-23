В Тамбовской области женщина-водитель на своем авто «влетела» столб электроосвещения

СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-23T10:01:32+03:00

От удара легковушка въехала в бетонный столб Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария, в которой пострадала 51-летняя женщина, произошла 22 июля 7 часов 55 минут на регулируемом перекрестке улиц Советская и Коммунистическая города Кирсанова. Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области 48-летний водитель автомобиля «Ford Focus столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21140», которым управляла женщина-водитель. После столкновения ее машину отбросило на световую опору городского электроосвещения.

- В результате ДТП водителя автомобиля «ВАЗ-21140» на скорой доставили в ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

В аварии пострадала 51-летняя женщина-водительФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU