Тамбовчанин угрожал убийством своему другу
В отношении жителя областного центра возбуждено уголовное дело
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24-летний тамбовчанин пожаловался в полицию, что ему угрожали убийством. Оперативники выяснили, что мужчина был в гостях у приятеля, с которым они выпили и повздорили. После этого хозяин дома достал топор и пригрозил гостю расправой.
Молодому человеку ничего не оставалось как ретироваться и обратиться в органы правопорядка.
Хозяином оказался 28-летний мужчина. В полиции он во всем признался. Как выяснилось, задержанный не раз имел проблемы с законом. Возбуждено уголовное дело, - информирует УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU