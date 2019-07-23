Тамбовчанин угрожал убийством своему другу

СЕГОДНЯ 09:29 2019-07-23T09:29:07+03:00

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24-летний тамбовчанин пожаловался в полицию, что ему угрожали убийством. Оперативники выяснили, что мужчина был в гостях у приятеля, с которым они выпили и повздорили. После этого хозяин дома достал топор и пригрозил гостю расправой.

Молодому человеку ничего не оставалось как ретироваться и обратиться в органы правопорядка.

Хозяином оказался 28-летний мужчина. В полиции он во всем признался. Как выяснилось, задержанный не раз имел проблемы с законом. Возбуждено уголовное дело, - информирует УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU