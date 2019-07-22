Под Тамбовом столкнулись бензовоз и перевозивший щебенку грузовик

СЕГОДНЯ 20:41 2019-07-22T20:43:39+03:00

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Серьезная авария произошла 22 июля на федеральной трассе Р-22, у съезда по направлению к селу Стрельцы Тамбовского района. Здесь столкнулись бензовоз и грузовик, перевозивший щебенку. После удара грузовик со стройматериалами опрокинулся.

От удара грузовик с щебенкой опрокинулся

- Во время ДТП разлива топлива не произошло, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области. – Погибших и пострадавших нет. Объезд участка, где произошла авария, организовали через заправку.

Топливо, находившееся в бензовозе, не загорелось

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU