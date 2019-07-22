2019-07-22T16:29:56+03:00
Общество

Станет ли Набережная в Тамбове пешеходной?

Тамбовчане пожаловались губернатору на велосипедистов
Марина Поповцева
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На неофициальный сайт губернатора Александра Никитина поступила жалоба от жительницы областного центра Елизаветы Гришиной. Женщина сетует на велосипедистов, которые угрожают безопасности мам с колясками на улице Набережной.

"На Набережной открыты велопрокаты, откуда велосипедисты едут по спуску к Тезикову мосту, далее по мосту и в Парк дружбы, невзирая на наличие пешеходов, мам с маленькими детьми и с колясками и дачников с полными сумками. Было такое, что несколько раз меня с маленькими детьми чуть не сбивали велосипедисты. (...) Прошу ответить, можно ли сделать так, чтобы тротуары Набережной, спуски к Тезикову мосту и сам Тезиков мост стали пешеходной зоной, во избежание травматизма пешеходов", - пишет тамбовчанка.

Специалисты городской администрации разочаровали: введение запрета на движение велосипедистов по Набережной необоснованно. Зато заверили, что замечание женщины примут во внимание в будущем, при планировании велосипедных маршрутов. Не исключено, что в перспективе пункты проката велосипедов будут перенесены ближе к лесопарку «Дружба», и их клиенты не будут нервировать гуляющих мамочек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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