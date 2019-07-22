2019-07-22T14:30:33+03:00
Происшествия

13-летний тамбовский подросток отобрал 50 рублей у взрослого мужчины

30 суток он проведет в Центре для несовершеннолетних нарушителей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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13-летний подросток из Токаревского района по решению суда на месяц отправится в Центр для несовершеннолетних нарушителей. Наказать мальчика таким образом суд попросили местные полицейские, которые обратились туда с соответствующим заявлением. Как выяснилось, подросток совершил преступление - он попросил у мужчины, встретившегося ему на улице, 50 рублей на мороженое. А услышав отказ, отобрал деньги и позже их потратил.

- Формально, в действиях несовершеннолетнего усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, т.е. открытое хищение чужого имущества), однако он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - В целях профилактики и предупреждения совершения повторного общественно опасного деяния, прокурор поддержал ходатайство полиции о помещении подростка в ЦВИНП. Решением Токаревского районного суда несовершеннолетний помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей на срок 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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