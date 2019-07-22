В Тамбове заменят почти 5 километров теплосетей

СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-22T12:03:02+03:00

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Тамбовские теплоэнергетики приступил к масштабным работам по перекладке трех участков тепловых сетей в районе улиц Рылеева и Советской в Тамбове. Общая протяженность обновленного трубопровода составит 4, 7 км. Завершить работы энергетики планируют до конца сентября. Самые масштабные ремонты пройдут на магистральном трубопроводе в районе кольца на улице Рылеева – там энергокомпании заменит более 400 метров ветхих труб на новые, современные в ППУ-изоляции (диаметром 500мм).

- Необходимость перекладки вызвана высоким износом участка тепломагистрали: за последние три года мы устранили на нем 9 повреждений. К этой тепломагистрали подключены 22 многоквартирных дома, 2 школы и детский сад», - поясняет главный инженер Тамбовского филиала «Квадра» Алексей Нечаев. - Отключения потребителей при проведении этих работ не потребуется. Подача горячего водоснабжения будет осуществляться по резервной схеме.

Кроме того, под полную перекладку попадут квартальные сети от ЦТП-18 в районе Рылеева,61 и от ЦТП-72 на Советской (в районе местного отделения ДОСААФ России по Тамбовской области). Там энергетики заменят 3,3 км теплосети и восстановят линии циркуляции к 13 многоквартирным домам, что даст возможность повысить качество теплоснабжения для 3 тысяч жителей Тамбова. Об ограничении горячего водоснабжения в связи с этими реконструкциями квартальных теплосетей тамбовчанам сообщат дополнительно.

Фото ПАО "Квадра"

ИСТОЧНИК KP.RU